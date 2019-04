Juve: Khedira operato al ginocchio destro

29/04/2019

E' perfettamente riuscito l'intervento di pulizia per via artroscopica al ginocchio destro di Sami Khedira, costretto a chiudere anzitempo la stagione. Lo ha reso noto la Juve sul sito ufficiale. L'operazione è stata eseguita ad Augsburg, in Germania, dal Dottor Uli Boenisch, assistito dal responsabile sanitario bianconero Dottor Claudio Rigo. Il centrocampista tedesco potrà iniziare da subito le cure riabilitative.

Una stagione piena di infortuni quella di Khedira, che era appena tornato a disposizione di Allegri dopo l'operazione al cuore per un'aritmia e un mese lontano dai campi. Ora la decisione di operarsi al ginocchio "dopo quattro mesi di dolore continuo". L'obiettivo del tedesco è "di tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione Non vedo l'ora di lottare per raggiungere ancora i nostri obiettivi".