Juve: il figlio di Spalletti nello staff di Giuntoli come osservatore

Spalletti alla Juve. Si tratta di Federico, ventinovenne figlio del ct azzurro Luciano, che entrerà a far parte dello staff di Cristiano Giuntoli in qualità di osservatore dopo la fine dell'esperienza dello scorso anno all'Udinese. Spalletti jr, dopo il ritorno in Italia dagli Stati Uniti, dove si era trasferito a 18 anni conseguendo la laurea in filosofia, ha lavorato all'interno della Figc. Federico è il secondogenito di Spalletti.