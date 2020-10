Juve, i nodi di Pirlo: centrocampo flop, manca CR7 e per la Champions allarme difesa

L'ANALISI

'Lavori in corso' è il cartello esposto fuori dalla Continassa dall'inizio dell'era Pirlo in casa Juve. Lavori che proseguono ma ancora i frutti non si vedono. Lo dice il terzo pareggio consecutivo in campionato escludendo la vittoria per 3-0 a tavolino contro il Napoli. Un 1-1, quello ottenuto contro il Verona, fatto anche di arrembaggio e di sfortuna, ma che evidenzia i limiti di una squadra ancora alla ricerca del gioco e orfana più che mai del suo leader, l'uomo capace da solo di risolvere le situazioni complicate: Cristiano Ronaldo. Problemi in fase di impostazione, Ramsey e Arthur che non incidono, un Bernardeschi disastroso, un Dybala titolare e dispensatore di qualche guizzo ma ancora non al 100%. Ci vuole il talento di Kulusevski, lasciato inizialmente in panchina, per cacciare via i fantasmi. Ora sotto con la Champions League: mercoledì arriva il Barcellona di Leo Messi. Ed è già scattato l'allarme difesa: da valutare le condizioni di Bonucci.

Il difensore bianconero è stato costretto ad abbandonare la sfida contro il Verona alla mezz'ora della ripresa per un problema muscolare alla coscia: c'è ansia per l'esito degli accertamenti, si teme uno stiramento. In caso di un suo forfait e con Chiellini e De Ligt già in infermeria, Pirlo avrebbe davvero gli uomini contati per il reparto arretrato, con i soli Danilo e Demiral a disposizione. E l'attesa non finisce qui: perché c'è sempre da aspettare l'esito dell'ultimo tampone Covid di Cristiano Ronaldo, che deve essere negativo entro la vigilia. Al tecnico bianconero le alternative in attacco non mancano: ma CR7 è uomo Champions.