Juve, entusiasmo dei tifosi per Higuain: "Gonzalo resta con noi"

10/07/2019

Dopo un anno di Purgatorio, vissuto tra Milano e Londra, Gonzalo Higuain è tornato a Torino, anche se per adesso non è chiaro se ci resterà o sarà costretto a cambiare ancora squadra. Intanto si è presentato al raduno della Juve e alla Continassa ha trovato una calda accoglienza da parte dei tifosi, che lo vorrebbero ancora in bianconero. Meglio lui di Icardi, insomma.