Juve, è subito emergenza: problemi muscolari per Thuram e Weah

LE BRUTTE NOTIZIE

Entrambi i calciatori saranno rivalutati tra 10 giorni e rientreranno dopo la sosta per le Nazionali

© Getty Images In casa Juventus il grande entusiasmo per la vittoria contro il Como lascia il posto alla preoccupazione dopo gli infortuni di Khephren Thuram e Timothy Weah, usciti anzitempo nel match contro i lariani. Il francese, ha reso noto il club bianconero, ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre l'americano una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni. Thiago Motta li perderà almeno fino alla sosta per le Nazionali e, se non ci saranno intoppi, potrebbe riabbracciarli alla ripresa a metà settembre contro l'Empoli

Tra esuberi e un mercato ancora da completare, la rosa di Thiago Motta era già ridotta al lumicino, ma ora gli infortuni di Thuram e Weah complicano ulteriormente il lavoro del nuovo allenatore in vista di Verona e Roma, le ultime due gare prima della sosta per le Nazionali. Al posto del francese ci sono due opzioni, ovvero Fagioli (subentrato al compagno contro il Como) e Douglas Luiz, mentre per sopperire all'assenza dell'americano Cambiaso verrà avanzato con l'inserimento di Savona come terzino. L'alternativa è McKennie, appena reintergrato e ieri in panchina nella prima di campionato.

Vedi anche juventus Juventus-Como, l'analisi: come un anno fa, molto più di un anno fa

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattina Khephren Thuram e Timothy Weah sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni"