Juve, Dybala "scrive" alla Uefa: "Mi date la doppietta?"

Paulo Dybala ha ritrovato il gol e il sorriso nella serata di Budapest. Contro il Ferencvaros la Joya si è sbloccato dopo un periodo difficile, siglando la rete del 3-0 e propiziando anche quella del 4-0, che la Uefa ha però messo a referto come autogol di Dvali, dato che il goffo intervento del difensore è avvenuto prima della linea di porta. Al termine della serata l'account Twitter ufficiale della federazione europea ha voluto celebrare Dybala come l'unico giocatore bianconero capace di andare a segno in Champions League nelle ultime 6 stagioni consecutive e lui ha risposto in maniera scherzosa: "Per festeggiare potete assegnarmi la doppietta?". Un chiaro segnale che anche l'umore di Paulo è tornato su alti livelli...