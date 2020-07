Juve: Dybala, la maschera adesso è quella del trascinatore

JUVE

È andato a segno nelle ultime quattro partite di Serie A, non gli succedeva dal settembre 2017. Ma il dato che testimonia l'importanza di Paulo Dybala per questa Juve è rappresentato dal fatto che sette dei suoi dieci gol in questo campionato sono arrivati sullo 0-0. È successo anche a Marassi contro un Genoa che per un tempo ha resistito al pressing asfissiante e all'assalto dei bianconeri, grazie anche agli interventi dell'ex Perin. Poi ecco che dal cilindro spunta un'altra magia della Joya, che con incredibile facilità si sbarazza in serpentina dei difensori rossoblù sulla sua strada e spiazza Perin con un tiro sul palo lontano.

Dybala trascinatore della Juve: questa la sentenza emessa da Marassi. Lo dicono i numeri, lo dice il campo. L'avversario si barrica dietro e vanifica tutto il gioco prodotto? Ci pensa lui e lo fa con una giocata di incredibile naturalezza, bellissima. Come tutte le ultime. Poi si mette la 'maschera', suo marchio di fabbrica, diventata più che mai la maschera del leader di questa squadra che viaggia spedita e che non conosce passi falsi. C'era l'incognita legata alle sue condizioni dopo la positività al Covid-19, al suo recupero dopo oltre un mese e mezzo di quarantena. L'urlo liberatorio alla notizia della sua negatività è stato il manifesto della sua voglia di tornare in campo e di essere di nuovo protagonista. Ha vinto. E l'intesa con Cristiano Ronaldo cresce di partita in partita: l'argentino e il portoghese sono sempre andati a segno dalla ripresa del campionato dopo lo stop per il coronavirus. Dopo Bologna e Lecce, a Genova è arrivata la terza accoppiata consecutiva. CR7 apprezza, neanche la sostituzione riesce a togliergli il sorriso. Sarri gongola, Dybala esulta e aspetta il rinnovo.