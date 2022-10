Juve, doppietta per Chiesa in partitella

Una doppietta in 45 minuti: così Federico Chiesa fa altri passi in avanti nel suo percorso riabilitativo. Il classe 1997 ha svolto la partitella in famiglia alla Continassa tra chi non ha sfidato l'Empoli più alcuni elementi delle formazioni Under 19 e 17 e ha mandato segnali incoraggianti sulle sue condizioni dopo il brutto infortunio del gennaio scorso. È ancora presto per parlare di un ritorno a piena disposizione di Massimiliano Allegri, ma Chiesa ha fatto nuovi progressi.