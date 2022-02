Juve: dopo McKennie si infortuna anche Kaio Jorge

Non c'è un attimo di tranquillità per l'infermeria della Juve. Alla lunga lista degli infortunati, che parte da Chiesa e arriva a Dybala passando per Rugani e Alex Sandro, martedì sera si è aggiunto il nome di Weston McKennie, ma, purtroppo per Allegri, l'americano non è già più l'ultimo della lista. Nel pomeriggio, infatti, anche Kaio Jorge si è fatto male. Fuori dalla lista Uefa e non convocato per la sfida di Champions League contro il Villarreal, il brasiliano era impegnato con l'Under 23 nella partita di Serie C sul campo della Pro Patria.