Juve, difesa chiamata a fare gli straordinari causa infortuni

Sarà un tour de force quello che attende Bonucci, Demiral e Danilo in questo finale di ottobre. L'infortunio di Chiellini, infatti, pur se non grave, ha complicato i piani della Juve per quanto riguarda il turnover difensivo. Il capitano bianconero dovrà restare fuori almeno sino ai primi di novembre, saltando l'attesissima sfida con il Barcellona. Il problema è che la sua assenza si aggiunge a quella di De Ligt e Alex Sandro.

L'olandese sta recuperando bene dall'intervento alla spalla e, dopo aver ripreso ad allenarsi con il gruppo, potrebbe essere a disposizione già per la sfida di domenica sera contro il Verona. Di sicuro, però, per rivederlo titolare ci vorrà ancora un po' di tempo visto che non gioca da inizio agosto. Rivederlo in panchina, tuttavia, sarebbe già un buon segno.

Slitta, al contrario, il rientro del brasiliano. Il suo infortunio muscolare richiederà ancora un paio di settimane di stop. Per questo i sopracitati Bonucci, Demiral e Danilo dovranno fare gli straordinari. Le uniche reali alternative per Pirlo, infatti, sono quelle di spostare Cuadrado nella linea a tre al posto di Danilo oppure pescare ancora dai ragazzi dell'Under 23 sull'esempio di Frabotta e Portanova.