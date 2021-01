Juve: Cuadrado guarito dal Covid e convocato per la Supercoppa

Una buona notizia per la Juve e per Andrea Pirlo sul fronte del positivi al Covid-19. Cuadrado è infatti guarito ed è pronto a tornare a disposizione già in occasione della sfida di stasera contro il Napoli in Supercoppa. E' stato lo stesso club bianconero ad annunciarlo sul suo sito. "Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera", si legge nella nota. Il colombiano era risultato positivo lo scorso 5 gennaio alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan. Ora si attendono gli esiti dei tamponi di De Ligt e Alex Sandro, gli altri due positivi.