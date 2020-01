Juve, Cristiano Ronaldo pronto per il Parma

Allarme rientrato: Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi alla Continassa e sarà regolarmente disponibile per la partita della Juventus contro il Parma, in programma domenica sera all'Allianz Stadium alle 20.45. Il fuoriclasse portoghese era rimasto fermo ai box negli ultimi due giorni, a causa di una fastidiosa sinusite, saltando anche il match di Coppa Italia con l'Udinese. Una Juve con e una senza Ronaldo

Una buona notizia per Sarri, che potrà riavere a disposizione il suo fuoriclasse. CR7 dovrebbe essere in campo dall'inizio contro il Parma, anche se il mercoledì successivo, sempre allo Stadium, è in programma la sfida da dentro o fuori con la Roma per i quarti di finale di Coppa Italia. Per questo il portoghese sarà schierato in campionato soltanto se le sue condizioni saranno perfette, in modo da non correre inutili rischi in vista del match infrasettimanale.