Juve, CR7 è tornato alla Continassa dopo due mesi

ESILIO FINITO

E' il giorno del ritorno di Cristiano Ronaldo alla Continassa. Dopo il suo sbarco a Torino a inizio mese, il portoghese è rimasto per 14 giornio in quarantena, come da prassi, nella sua villa sulle colline del capoluogo piemontese. Adesso, però, è arrivato il momento di tornare ad allenarsi nel centro sportivo della Juve. CR7 è rientrato alla base alle 9.21 dopo oltre due mesi: aveva lasciato l'Italia l'8 marzo, subito dopo il successo sull'Inter. Cristiano Ronaldo alla Continassa di prima mattina

Di sicuro il suo lavoro sulla ripresa della migliore condizione fisica non sarà particolarmente lungo visto che si è tenuto in forma anche mentre era nella sua Madeira.