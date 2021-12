Juve: Chiesa, Dybala e Danilo per giocarsi la stagione

RIPRESA DECISIVA

Allegri conta nei recuperi di tre "pezzi grossi" per affrontare un gennaio-febbraio di fuoco, in cui i bianconeri capiranno quali obiettivi restano possibili

Quattro punti dal quarto posto dell'Atalanta, cinque dal terzo del Napoli. La Juve ha guardato in poltrona le ultime partite che hanno chiuso il girone di andata di Serie A, strappando un mezzo sorriso. La classifica, dopo un momento in cui sembrava disastrosa, è tornata almeno dignitosa, anche se a oggi, l'obiettivo minimo della Champions League non sarebbe centrato. Adesso, giusto qualche giorno per ricaricare le pile, e poi subito con la testa al nuovo anno, perché è qui che si deciderà la stagione bianconera. "Gennaio e febbraio sarà un periodo molto importante", ha confermato Allegri dopo il successo sul Cagliari.

Vedi anche juventus Calendario e difesa ritrovata, per la Juve la Champions non è mai stata così vicina La ripresa è fissata per giovedì 30 dicembre e per quel giorno alla Continassa dovrebbero ripresentarsi in gruppo anche Paulo Dybala, ma soprattutto Federico Chiesa. L'azzurro è fermo da ormai un mese per un problema muscolare e il suo rientro è quello più atteso, visto che è uno dei pochi giocatori in rosa capace di decidere da solo una partita. Lo stesso lo si potrebbe dire di Dybala, ma l'argentino sta vivendo un campionato di alti e bassi, oltre che di incertezze legate al rinnovo del contratto che non arriva mai. Un altro nome, meno considerato, ma altrettanto pesante nell'economica della Juve, è quello di Danilo. Per l'esterno, probabilmente bisognerà, aspettare qualche giorno in più per averlo a disposizione,, ma la guarigione è quasi in dirittura d'arrivo.

Tutti, comunque, hanno nel mirino il 6 gennaio. Allo Stadium arriverà il Napoli e la vittoria sarà imprescindibile per recuperare punti pesanti proprio nella corsa al quarto posto. Anche perché questa sarà la prima partita di un ciclo di ferro. Il 9 la Signora sarà a Roma ospite dei giallorossi di Mourinho, mentre il 12 si giocherà la Supercoppa italiana con l'Inter a San Siro. Il weekend del 23 gennaio, poi ci sarà la trasferta contro il Milan a chiudere un mese terribile, durante cui non bisogna dimenticare la Coppa Italia e l'ostacolo Samp negli ottavi. L'Atalanta a Bergamo e il derby, saranno invece gli appuntamenti clou di febbraio in campionato, con il Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions League a rappresentare l'appuntamento più atteso.

Insomma, due mesi decisivi per arrivare a marzo e capire se, come dice sempre Allegri, la Juve sarà ancora in corsa per i suoi obiettivi o se dovrà iniziare a programmare la prossima stagione.