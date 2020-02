Juve, Chiellini riassapora la partita: in campo 40' per un'amichevole

Si avvicina sempre di più il rientro di Giorgio Chiellini. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, il capitano della Juventus ha svolto un allenamento dedicato. Il difensore centrale, reduce da un lungo stop per un grave infortunio al ginocchio, ha giocato 20' per tempo nella sgambata tra il Chisola e una squadra mista delle giovanili bianconere. Insomma, a breve dovrebbe tornare a disposizione di Sarri. Di questi tempi, la migliore delle notizie per l'allenatore bianconero, finito nel mirino della critica. Chiellini, prima partita verso il rientro





Insomma, dopo essere stato inserito nella lista per la Champions League e aver ripreso ad allenarsi con i compagni, Chiellini ha riassaporato il gusto della partita, seppure in tempi ridotti e contro avversari lontani dal suo livello. Abbastanza, però, per alimentare le speranze di un suo imminente rientro. Il countdown è finalmente iniziato.