Juve, Cabal operato al ginocchio sinistro

È perfettamente riuscito l'intervento cui si è sottoposto stamattina Juan Cabal per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il difensore colombiano, che si è infortunato in allenamento con la sua nazionale, la stagione è già finita. L'operazione è stata eseguita presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal dottor Sonnery-Cottet alla presenza del dottor Stefanini, responsabile sanitario della Juventus. "Il calciatore - fa sapere il club bianconero in un comunicato - inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".