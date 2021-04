Juve, Pirlo: "Champions un obbligo. Agnelli sereno, nessuna paura delle sanzioni Uefa" 

VERSO FIORENTINA-JUVE

Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina: "Con Cristiano Ronaldo ho un bellissimo rapporto, ha sempre voglia di vincere"

"Non abbiamo paura, siamo sereni su quello che deciderà la Uefa e concentrati sull'obiettivo Champions. Così il tecnico della Juve Andrea Pirlo sulle possibili sanzioni per chi non abbandonerà il progetto Super League. "Agnelli? L'ho visto sereno - ha proseguito alla vigilia della trasferta di Firenze - Sa cosa deve fare, porta grande entusiasmo quando viene al campo. Con Cristiano Ronaldo ho un bellissimo rapporto, ha sempre voglia di vincere".

"La Fiorentina lotta per non retrocedere, ma ricordiamo l'andata: è stata la nostra prima sconfitta, abbiamo grande spirito di rivalsa. Per tanti fattori è un'avversaria storica per noi e sono contento dello spirito che vedo in tutti i miei calciatori. Abbiamo in testa il nostro obiettivo, che è la qualificazione in Champions. Prima della partita con il Parma ci sono state tante voci, ma il nostro obiettivo è quello di qualificarci in Champions League. Sappiamo quello che dobbiamo fare".



"Passano le partite e Dybala mette minuti nelle gambe e sta sempre meglio. Oggi valutiamo le condizioni di tutti. Cristiano Ronaldo? Con lui ho un bellissimo rapporto. Ha sempre voglia di far bene, anche le partite in allenamento. Quando uno vuole raggiungere il massimo ha questo atteggiamento e vuole sempre dare il suo apporto, è un lato positivo". Sulla formazione anti-viola: "Chiellini dovrebbe rientrare dal primo minuto, Danilo va valutato oggi anche se credo non dovrebbero esserci problemi. Morata sta bene, non è partito dall'inizio per turn-over. Ci ha dato tanto quest'anno, ci darà tanto in futuro, ci contiamo al 100%. Domani Rabiot partirà dall'inizio, è cresciuto tanto e sta facendo molto bene. Demiral non è ancora a disposizione, da valutare Bonucci". Mancherà l'ex Chiesa: "Non sarà convocato, non ha ancora recuperato dall'infortunio":

"Il presidente Agnelli è sereno. Normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e se ne parlerà ancora: sa cosa deve fare, porta grande entusiasmo quando viene al campo. Nello spogliatoio c'è un clima positivo ma anche grande concentrazione perché sappiamo che è una sorta di obbligo la qualificazione in Champions. Io mi fido completamente dei miei giocatori. L'obiettivo è importante e so quello che vogliono loro e la società. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia e dobbiamo fare più punti possibile".