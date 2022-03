Juve, c'è da blindare la Champions: con lo Spezia straordinari per Vlahovic 

VERSO JUVE-SPEZIA

Per Allegri l'emergenza continua, ma dopo il ko dell'Atalanta i bianconeri possono allungare in classifica

In casa Juve scatta l'ora della verità. Nelle prossime tre partite prima del big match con l'Inter i bianconeri sono chiamati infatti a fare bottino pieno per blindare la Champions e continuare a mettere pressione alle prime della classe. Il primo scoglio si chiama Spezia, poi sarà il turno di Sampdoria e Salernitana. Tre avversarie alla portata per la banda di Allegri, comunque sempre alle prese con l'infermeria piena e costretto a far fare gli straordinari a diversi giocatori. Vlahovic compreso. Da quando è arrivato a Torino, il bomber serbo ha giocato sette gare di fila e avrebbe bisogno di rifiatare un po'. Il momento però è delicato e, dopo il passo falso dell'Atalanta con la Roma, Max dovrà spremere tutte le forze a disposizione per fare più punti possibili e tenere la Dea a distanza. Getty Images

Situazione che contro gli uomini di Thiago Motta impone da una parte una sorta di "mini-turnover" in difesa con Rugani e Pellerini in campo e dall'altra la riconferma di un centrocampo ormai consolidato attorno a Locatelli, Arthur e Rabiot e un attacco sostanzialmente obbligato con Cuadrado, Vlahovic e Morata. Tutto con solo Kean e Bernardeschi pronti a entrare a gara in corso e qualche giovane da utilizzare in caso di necessità.

Un'emergenza che lascia poco spazio ad alternative, ma che non consente comunque alibi e nemmeno passi falsi. Nelle prossime tre gare, due in casa e una in trasferta, per la Juve è vietato sbagliare. A partire dalla sfida con lo Spezia che potrebbe dare il via a un tris di cruciale importanza per continuare a scalare la classifica.