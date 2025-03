Juve, Buffon sul possibile esonero di Motta: "Attenderei la fine della stagione"

L'ex numero uno bianconero si è espresso così sul finale di stagione che aspetta la Juventus e su cosa farebbe con Thiago Motta, con cui c'è un grande feeling dai tempi della nazionale: "In questo momento mancano 10 giornate, probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora 10 giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro". Questo l'auspicio di Gigi Buffon a margine dell'incontro con gli studenti di Sport Managment della Luiss Business School, a Roma. Tra Buffon e Motta c'è sempre stata grande stima e rispetto reciproco. Qualche tempo fa, il numero uno della nazionale si era espresso in maniera molto netta sulle critiche che Thiago riceveva in nazionale quando ancora giocava: "Sai quand’è che ho capito che in Italia non capiscono un ca**o? Quando andavo in Nazionale e contestavano Thiago Motta. Dicevo ‘Questi qua non capiscono una se*a di calcio’. È il giocatore più forte dello spazio, ha un peso specifico… e lo contestavano”.