Juve, Buffon aggancia Maldini: 902 presenze con i club

Altro primato per Gianluigi Buffon. Con la presenza nella partita contro il Verona, il portiere 41enne ha raggiunto Paolo Maldini al comando della classifica dei giocatori italiani con il maggior numero di presenze con squadre di club: 902 è la quota toccata sia da Buffon che dall'ex capitano rossonero, che ha collezionato tutti i gettoni con la maglia del Milan. Serie A, i giocatori con più presenze con i club Getty Images

Buffon è tornato a indossare la maglia della Juventus dopo la parentesi francese di un anno al Paris Saint-Germain. Juve-Verona fu l’ultima partita del portiere allo Stadium, lo stesso avversario che del giorno del nuovo record: quello delle presenze con squadre di club. Tra Parma e Juve sono 902 i cartellini timbrati dal portiere. Ora Buffon insegue Maldini per strappargli un altro record: quello delle presenze in Serie A. Sono infatti 640 quelle del giocatore bianconero, contro le 647 dell'ex capitano milanista.

Il ds juventino Paratici lo ha onorato così nel pre-partita: "Buffon è come non fosse andato via, è una persona speciale oltre ad essere un calciatore straordinario: probabilmente il miglior portiere della storia del calcio. Accanto a campioni come lui si impara sempre".