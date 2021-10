Juve: Bernardeschi, lieve distorsione alla spalla. Per Kean escluse lesioni

JUVE

I due bianconeri sottoposti ad accertamenti: le loro condizioni saranno monitorate di giorno in giorno

Lieve distorsione alla spalla per Federico Bernardeschi, costretto ad abbandonare la sfida contro l'Inter dopo 18'. Gli esami cui l'esterno della Juve si è sottoposto in mattinata al J Medical, dove si è presentato con con un vistoso tutore alla spalla destra, hanno escluso lesioni capsulo-legamentose. Le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno. Così come quelle di Kean, alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia destra rimediato nell’allenamento di sabato: gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni muscolari. Entrambi daranno forfait per la sfida infrasettimanale di mercoledì alle 18.30 allo Stadium contro il Sassuolo.

Intanto, dopo il pareggio contro l'Inter a San Siro raggiunto nel finale, la squadra si è ritrovata questa mattina: lavoro di scarico per chi ha giocato, seduta tecnica con esercitazioni per reparto in fase di possesso palla, situazioni di ripartenza veloce e partitella finale per il resto del gruppo.