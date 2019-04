Juve, Barzagli: "A giugno smetto. Valuterò bene cosa fare"

13/04/2019

Andrea Barzagli dice basta. Nel dopo gara di Spal-Juventus, il difensore bianconero, classe 1981, ha annunciato il ritiro a fine stagione. "A giugno smetto, sto iniziando un percorso per capire cosa fare - ha detto - Tutto mi attrae nel mondo del calcio, valuterò bene. Devo capire cosa fare e se lo so fare. Ho coronato il mio sogno da bambino con grande entusiasmo, devo trovare qualcosa di simile. Non farò l'opinionista. Siete già in tanti...".

"Ci ho pensato molto quest'anno, quando sei calciatore fai fatica a pensare al dopo, poi per via degli infortuni ho avuto tempo per decidere e ho preso la decisione di smettere a giugno - ha proseguito Barzagli, campione del mondo nel 2006 - Quale futuro? C'e' un po' di confusione, nei prossimi mesi valuterò bene. Devo capire quello di cui sono capace, che sia funzionale a me stesso e a una società, o almeno a me stesso". "Sta iniziando un percorso per vedere le cose dall'altra parte - aveva detto Allegri nella conferenza stampa della vigilia riguardo a Barzagli - Se gli do una mano? Non ne ha bisogno. Io credo che Andrea possa far parte di uno staff dove abbia la possibilità di imparare e dove possa aiutare nella preparazione dei difensori. Lui è un professore da quel punto di vista".