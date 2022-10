Juve, Arrivabene duro: "Rispettiamo tutti, ma vogliamo essere rispettati"

© Getty Images

"Rispettiamo tutti, ma vogliamo essere rispettati", così Maurizio Arrivabene ha tuonato dall'Estàdio da Luz per difendere la Juventus dopo il caso plusvalenze. L'amministratore delegato è stato chiaro: "Come spesso succede in Italia i processi si fanno prima sui media e poi nelle sedi adeguate. C'è stata una comunicazione del club che ha chiarito le sue posizioni. Ho letto le dichiarazioni dei nostri legali", le parole a Sportmediaset prima di Benfica-Juve.