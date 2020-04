Juve, anche Rabiot lascia l'Italia: "Giorni migliori arriveranno"

JUVE

La Juve saluta anche Adrien Rabiot, tornato a casa in Costa Azzurra. Il francese è il nono straniero bianconero a lasciare l'Italia: il primo è stato Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto Madeira ancora prima della notizia della positività al coronavirus del compagno di squadra Daniele Rugani. Poi è stata la volta di Higuain, Khedira, Pjanic, Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa e Szczesny. Il portiere ha raggiunto la sua Polonia a inizio settimana.

"Grazie a tutti per i vostri messaggi di compleanno", ha scritto su Instagram Rabiot, che il 3 aprile ha compiuto 25 anni. "State a casa. Giorni migliori stanno arrivando", ha aggiunto in un altro post mentre in un video si cimenta a calciare su un campetto in erba sintetica.