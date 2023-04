Juve, Allegri: "Una bella giornata, ora testa al campionato"

JUVE

"Abbiamo sofferto nel finale, ma portato a casa questo bel risultato. In semifinale mi aspettavo Siviglia"

© Getty Images Dopo il pareggio con lo Sporting e la qualificazione in semifinale di Europa League, Massimiliano Allegri è soddisfatto. "E' stata una bella giornata, soprattutto per il passaggio del turno - ha spiegato il tecnico della Juve -. Alla fine abbiamo sofferto, anche se abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel secondo tempo". "Bisognava fare meglio in fase di finalizzazione, ma direi che i ragazzi si sono ben comportati anche se siamo stati un pizzico fortunati alla fine", ha aggiunto.

"Abbiamo portato a casa questo bel risultato ma ora bisogna mettere da parte per due settimane l'Europa League e tuffarsi sul campionato - ha proseguito Allegri -. Nelle ultime quattro partite ne abbiamo perse tre, ora bisogna riprendere e confermarsi nei primi quattro posti della classifica".

Il gol qualificazione lo ha segnato Rabiot. "Ha grandi qualità, è migliorato nel palleggio ma a volte non tira quando si trova vicino all'area - ha spiegato Allegri sul francese, all'undicesimo centro stagionale - però è un giocatore importante e straordinario".

In semifinale la Juve troverà il Siviglia e non il Manchester United, travolto 3-0 in Spagna. "Io mi aspettavo il Siviglia sinceramente, perché comunque è una squadra rognosa, che gioca bene e palleggia - ha concluso il tecnico bianconero -. Ha vinto tante volte l'Europa League. I segnali dopo l'ultima partita erano già a loro favore, poi nel calcio può succedere di tutto".

Infine una battuta anche sulla sentenza relativa al -15: "La classifica ci condizionava un po', ora testa al campionato dove abbiamo perso tre delle ultime quattro partite e dovremo riprendere la marcia per confermarci nei primi quattro posti".