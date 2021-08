Juve, Allegri: "Sono soddisfatto". Pjanic fischiato aspetta i bianconeri

JUVE

Max Allegri non fa drammi dopo lo 0-3 della Juve contro il Barcellona nel trofeo Gamper. "Dispiace per il risultato ma sono soddisfatto. La squadra ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Poi ci sono stati molti cambi e sono solo pochi giorni che siamo tutti insieme, abbiamo bisogno di lavorare e trovare una condizione migliore. Dybala sta bene e con l'Atalanta ci sarà". "Kaio Jorge? È un ragazzo giovane con buone qualità, ma non cominciamo a mettergli responsabilità addosso altrimenti rischiamo di sbagliare le valutazioni". Sulla caccia al centrocampista: "La società fa il mercato, insieme parliamo e valutiamo, poi vediamo cosa succede. Se arrivano due centrocampisti o tre difensori non lo so, l'importante è essere pronti per il 22 agosto".

Intanto, a margine del Trofeo Gamper, i dirigenti di Juve e Barcellona hanno parlato di Miralem Pjanic, lasciato in panchina da Koeman e fuori ormai dal progetto blaugrana e fischiato anche dai tifosi al momento della presentazione.

Il bosniaco vuole tornare a Torino, Allegri lo considera un importante rinforzo per la mediana. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' il Barcellona sarebbe disposto a cedere il giocatore in prestito anche biennale, ma resta il nodo dell'ingaggio - 8,5 milioni a stagione per altri tre anni. Il club catalano potrebbe anche controbuire in parte all'ingaggio ma Pjanic deve accettare una riduzione dello stipendio.