Juve, Allegri: "Per ora nessuna offerta, potrei star fermo un anno"

26/05/2019

Max Allegri ha chiuso la sua trionfale avventura alla Juve con una sconfitta che non intacca ciqnue anni da leggenda. "Da domani inizia una nuova era, anche se non so da quando. Ora si va in vacanza. Chiamate? Per ora non ho ricevuto offerte, anche perché è successo da poco ed è giusto che mi fermi un po' per capire cosa fare", ha detto l'allenatore bianconero. Rimpianti? "No, nessun rimpianto. Magari l'anno prossimo potrà andare meglio in Champions".