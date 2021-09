Juve, Allegri: "Ogni errore lo paghiamo caro. Szczesny? Grande portiere"

JUVE

Il tecnico bianconero dopo la sconfitta di Napoli: "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi"

"In questo momento ogni errore lo paghiamo a caro prezzo. Adesso le cose vanno così ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi". Massimiliano Allegri analizza così la sconfitta della Juve a Napoli, la seconda di fila dopo quella in casa contro l'Empoli. "Forse nel primo tempo dovevamo essere più lucidi e fare il secondo gol. Dopo l'1-1 abbiamo avuto un po' di difficoltà. - ha proseguito a Dazn - Ci sono anche tante cose positive in questa partita, abbiamo fatto una prova di carattere. C'è solo da lavorare, ora è importante cercare prima la vittoria martedì in Champions per iniziarla nel miglior modo possibile. Szczesny? Ha parato poco e niente, è un grande portiere e il titolare della Juve. C'e' stata quella palla che gli è sfuggita ma martedì sarà ancora in porta e farà bene".

"Ora bisogna fare rincorsa per raggiungere la il quarto posto e la zona che conta - ha proseguito Allegri - Ho passato momenti peggiori. La cosa che conta adesso è martedì e poi il Milan domenica, abbiamo tanti scontri diretti. Quelli davanti non potranno vincere sempre. Dispiace perché stasera la partita non è andata nel verso giusto. Il Napoli è in un buon momento ma credo che la mia squadra oggi abbia fatto un passo in avanti da gigante. Ci sono momenti della stagione in cui entra o va fuori".