Juve, Allegri mastica amaro: "Un'occasione persa, c'è rammarico"

Dopo la sconfitta col Psg a Parigi, Massimiliano Allegri mastica amaro. "La squadra ha fatto una buona partita, ma dobbiamo vederla come un'occasione persa - ha spiegato il tecnico della Juve ai microfoni di Mediaset -. Dovevamo fare più azioni dalla parte di McKennie perché era una delle situazioni in cui potevamo essere pericolosi". "Sappiamo che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo - ha aggiunto -. Nel primo tempo ci siamo un po' addormentati, poi nella ripresa abbiamo avuto più coraggio e abbiamo difeso meglio contro una squadra che ha una velocità come pochi altri al mondo".

"Aspettiamo che alcuni giocatori rientrino, ma intanto dobbiamo giocare con questo spirito - ha continuato Allegri -. Quando si gioca contro queste squadre la difficoltà è quando non hai la palla e nel primo tempo siamo entrati in campo troppo timorosi". "L'ingresso di McKennie ha dato più gamba e forza alla squadra - ha proseguito Max -. Ma deve rimanere il rammarico di non aver fatto risultato".

"Avevamo preparato la gara per essere aggressivi, ma loro sono molto bravi a giocare con Messi e Neymar da centrocampisti e dovevamo rallentare - ha continuato il tecnico bianconero analizzando la gara -. I due gol, nonostante la classe degli avversari, si potevano evitare. Kostic doveva coprire e seguire il suo uomo". Infine qualche considerazione sui singoli. "Vlahovic ha fatto una buona partita come tutti - ha spiegato Allegri -. Paredes? I giocatori di un certo livello si vede da come toccano la palla. E lui ha grande qualità". "Ci mancano giocatori che hanno qualità tecniche e fisiche. Siamo sulla buona strada - ha concluso -. Ora l'importante è battere la Salernitana".