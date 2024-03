Juve, Allegri: "Guadagnato sul Bologna e tenuto la Dea a distanza"

JUVE

Dopo il 2-2 con l'Atalanta, Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno e continua a guardare il distacco dal quinto posto per la zona Champions. "La Juve ha fatto una buona partita contro una buona Atalanta. Sui gol presi potevamo fare meglio. Nella ripresa abbiamo fatto un secondo tempo più arrembante e di tecnica - ha spiegato il tecnico bianconero -. Nel primo tempo abbiamo subito poco, ma dobbiamo migliorare la fase difensiva. Prendiamo gol troppo facilmente anche se facciamo delle buone gare". "Dobbiamo rimanere sereni. Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna e tenuto le distanze con l'Atalanta - ha aggiunto -. L'obiettivo è il quarto posto. Mancano dieci giornate".

"Questi momenti servono a far crescere la squadra e i giovani. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è giocare la Champions la prossima stagione - ha proseguito Allegri -. Lo stadio stasera ci ha aiutati a reagire nella ripresa". "Manca un Koopmeiners in squadra? Assolutamente No - ha continuato -. Oggi siamo stati un po' polli sulla punizione e troppo leggeri sul secondo gol preso. Non era semplice. Veniamo da un periodo difficile. Questo risultato non sembra, ma vale molto".

"Il secondo tempo abbiamo difeso in campo aperto meglio, ma peggio vicino all'area. Eravamo troppo larghi - ha aggiunto tornando a parlare delle difficoltà in fase di non possesso -. Nel primo tempo non avevano mai tirato in porta e non ci avevano impensierito molto a parte il gol". "Milik? Sono contento del gol. Ha fatto una buona prestazione, soprattutto nella ripresa come tutta la squadra. I giocatori stanno migliorando e crescendo - ha proseguito -. Con le difficoltà si cresce. Giocare nella Juve non è semplice".

Poi qualche considerazioni sul supporto dei tifosi e gli striscioni allo Stadium. "Mi fa piacere perché i tifosi han riconosciuto il lavoro ed è una soddisfazione. Stasera ci hanno aiutato - ha spiegato -. In questo momento abbiamo tutti lo stesso obiettivo: vogliamo tornare a giocare la Champions". "La squadra può essere criticata, ma sotto il punto di vista dell'impegno non c'è nulla da rimproverare ai ragazzi - ha aggiunto -. Poi dobbiamo migliorare, è chiaro. Ma sappiamo qual è l'obiettivo".