Juve, Allegri: "Dobbiamo essere efficaci, non bellini. Ora contano i tre punti"

JUVE

"L'infortunio di Szczesny? Una brutta distorsione, ma nessuna frattura"

© Getty Images Dopo la vittoria sofferta con lo Spezia, Massimiliano Allegri bada al sodo. "Sono contento della squadra e della prova di Miretti - ha dichiarato a Sky Sport il tecnico della Juve -. I cambi sono molto importanti e abbiamo perso un po' di ordine nella ripresa, ma all'inizio contano i tre punti". "Non dobbiamo essere bellini, ma efficaci", ha aggiunto. "Szczesny? Brutta distorsione, ma nessuna frattura", ha continuato.

"Turnover in queste prime giornate? Posso parlare solo della mia squadra, in questo momento qui siamo abbastanza freschi: dipende tutto anche dalle caratteristiche dei giocatori, avevamo due giocatori di qualità a centrocampo e Rabiot che ha fatto una partita straordinaria - ha proseguito Allegri parlando delle scelte di formazione -. Pogba è fuori, Paredes è appena arrivato: per questo motivo devo continuare a giocare con gli stessi giocatori. Di Maria l'ho rischiato anche se non aveva fatto nemmeno un allenamento con la squadra, Kostic e Milik sono entrati bene".

"L'importante è portare a casa i risultati perché la condizione non è ancora ottimale - ha aggiunto, tornando a parlare della prestazione -. Ci sono partite ogni tre giorni, la conoscenza all'interno della squadra non è semplice visto che ci sono giocatori nuovi". "Dobbiamo migliorare nella gestione della partita: dopo aver fatto 25-30 minuti buoni nel primo tempo, abbiamo perso qualche palla in modo banale e ci siamo tirati troppo indietro - ha precisato commentando la gara con lo Spezia -. Questi momenti possono capitare ma vanno fatti passare senza nessun rischio: Vlahovic rimaneva alto sui difensori e ci hanno infilato per 2-3 volte".

Poi qualche commento sulla prova di Miretti e sulla prestazione degli attaccanti. "Miretti ha cominciato bene, poi è andato un pochino in calando. Sono molto contento non soltanto di lui ma di tutta la squadra. Credo che stasera non abbia sbagliato nemmeno un controllo: ci sono pochi giocatori che controllano la palla come lui", ha spiegato Allegri. "Vlahovic ha fatto la lotta, ha fatto un gol straordinario e ha lavorato bene: ha pulito molto la palla, ha margini di miglioramento e credo abbia fatto la miglior prestazione in assoluto - ha proseguito -. Ci sono molte cose da imparare: Vlahovic è migliorato, poteva fare più di un gol e credo che riuscirà ad arrivare al massimo quando troverà più controllo e tranquillità. Attacca l'area ed è un goleador, ma deve migliorare sotto altri aspetti". "Milik è più esperto, ha una pulizia di gioco diversa", ha aggiunto.

Infine qualche considerazione sulla qualità del gioco espresso. "Ora è importante portare a casa il risultato, poi ci sono partite in cui si gioca meglio - ha spiegato Max -. Ci sono anche gli avversari, ma è normale che si debba crescere: i giocatori in difficoltà vanno aiutati". "La Juventus lo scorso anno non ha vinto niente, ci vuole l'aiuto di tutti: è giusto che ci fischino se le cose vanno male - ha concluso -. C'è differenza tra essere belli ed efficaci: bisogna essere efficaci. A me essere 'bellini' e non vincenti, non piace".