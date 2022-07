Juve: allarme rientrato per Pogba ma resta in dubbio per il test di lusso con il Barcellona 

© Getty Images

Max Allegri e la Juve tirano un sospiro di sollievo. Allarme rientrato infatti intorno alle condizioni di Paul Pogba, costretto a lasciare il primo allenamento dei bianconeri a Los Angeles per un dolore al ginocchio. Il francese, che comunque aveva subito rassicurato tutti, non preoccupa e non verrà sottoposto a esami strumentali. Ha lavorato in albergo e in piscina e poi ha assistito con attenzione da bordo campo al secondo allenamento dei compagni di squadra, giocherellando con il pallone, come mostrato dalla Juve in un video postato sui social. Pogba dovrebbe comunque saltare l'amichevole di lusso contro il Barcellona in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì.