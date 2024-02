Juve: lussazione al dito del piede per Rabiot, infortunio alla spalla per McKennie

Juventus-Frosinone, le immagini del match







































Allarme Rabiot e McKennie in casa Juve. Il centrocampista francese è stato costretto ad abbandonare la sfida casalinga contro il Frosinone al 29' dopo uno scontro fortuito con il compagno di squadra Bremer sugli sviluppi di un calcio d'angolo in cui ha riportato una lussazione alla falange del primo dito del piede sinistro. Al suo posto Allegri ha fatto entrare Alcaraz, rinforzo arrivato nel mercato di gennaio. Rabiot, che è uscito dal campo zoppicando, dovrà sottoporsi ad accertamenti che daranno risposte più precise sull'infortunio. La speranza per Allegri è quella che si tratti soltanto di una contusione. Da valutare anche le condizioni di McKennie.