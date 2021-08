Juve, botta al braccio per Cristiano Ronaldo: nulla di grave, con l'Empoli ci sarà

Cristiano Ronaldo ha interrotto il proprio allenamento alla Continassa: il portoghese, infatti, non ha preso parte alla partitella a campo e tempo ridotti. Accompagnato da un membro dello staff, CR7 ha raggiunto gli spogliatoi dopo un colpo al braccio subito in uno scontro con Alex Sandro. Dall'ambiente bianconero, però, non emerge preoccupazione: nulla di grave e il portoghese sarà regolarmente a dispozione di Allegri per la sfida contro l'Empoli.