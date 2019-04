John Elkann: "Juventus riorganizzata con nuovi leader e CR7"

01/04/2019

Per quanto riguarda la Ferrari, di cui Elkann è anche presidente: "Sul fronte sportivo, la Scuderia Ferrari ha vissuto l'anno migliore degli ultimi dieci, anche se purtroppo non è stato sufficiente a vincere il campionato. Il fondatore Enzo Ferrari era stato molto chiaro quando disse: 'nessuno ricorda chi arriva secondo, io certamente no'. Questo pensiero continuerà a definire il livello delle nostre ambizioni sportive".