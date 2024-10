Inter-Juve, filosofie contro: cento titoli e cinque anni di differenza

Nella storia recente l'Inter ha imparato a vincere nel biennio agli ordini di Antonio Conte, poi ha proseguito il lavoro con Simone Inzaghi. Tutto sempre all'insegna dell'esperienza e di una rosa abituata a vincere in Italia e non solo. Discorso diverso invece per la nuova Juve. Reduce dall'era Allegri, i bianconeri hanno deciso di voltare pagina con Thiago Motta e stanno lavorando non solo sul piano tecnico, ma anche anagrafico, cercando di sfruttare al massimo il vivaio della Next Gen per sgrezzare e far crescere giovani nuovi talenti e dare più gamba e fame di vittorie a un gruppo in costruzione. Due strade diametralmente opposte che sabato pomeriggio daranno vita a un Derby d'Italia tutto da scoprire e anche a un'interessante sfida generazionale.