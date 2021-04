Incontro Elkann-Agnelli alla Continassa: si decide il futuro della Juve

E' una visita, quella di John Elkann alla Continassa, che si ripete in più occasioni durante l'anno. Questa volta, però, arriva in in momento particolare per la Juventus, una settimana dopo la bufera Super League e con la squadra in un'inedita situazione di classifica (perlomeno negli ultimi dieci anni). Il numero uno di Exor ha incontrato il cugino Andrea Agnelli per un lungo colloquio che poi avrebbe coinvolto anche Nedved, Paratici e Cherubini.