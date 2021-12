Inchiesta plusvalenze: Covisoc e Figc attendono novità dalla Juventus

Dopo le perquisizioni e gli interrogatori dei giorni scorsi, l'inchiesta Prisma che ipotizza i reati di falso in bilancio e false fatturazioni per la Juventus con sette indagati tra attuali e vecchi dirigenti si prende una sorta di pausa, almeno a livello penale: i pm si concentreranno sull'esaminare le carte sequestrate, soprattutto alla ricerca del famoso documento relativo a Cristiano Ronaldo. Per il club bianconero oggi sarà comunque una giornata importante visto che dovrà fornire aggiornamenti sia alla Covisoc che alla Procura della Federcalcio per il filone della giustizia sportiva.

Getty Images