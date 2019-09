Inchiesta "Last Banner": Juventus-Verona sotto la lente di ingrandimento

Juventus-Verona, prevista sabato alle 18, verrà posta sotto la lente di ingrandimento dalle forze dell'ordine, come si evince da Giuseppe De Matteis, questore di Torino: "Quella di sabato era una partita già attenzionata. Sono due tifoserie con ideologie differenti. Ora aumentano i rischi perché sono prevedibili reazioni". Allo Stadium andrà in scena la prima gara di Serie A dopo l'azzeramento dei vertici dei gruppi ultrà juventini finiti nell'inchiesta "Last banner" coordinata dalla Procura di Torino.