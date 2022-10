Nervi tesi in casa Juve: ora rischiano tutti, non solo Allegri

VERSO LA RIVOLUZIONE

La situazione complicata in casa bianconera può portare a cambi radicali anche ai più alti vertici dirigenziali

La Juve non trova pace. Troppi i passi falsi dall'inizio della stagione, troppe le voci che vogliono Allegri via da Torino. Alla vigilia del derby ci sono tutte le basi per aspettarsi una rivincita nella partita più attesa dai tifosi. Le premesse, però, non sono delle più incoraggianti. Il confronto tra Max e una parte del gruppo, che ha portato di fatto a ridurre i giorni di ritiro, non è stato un bel segnale sul rapporto tra squadra e allenatore.

Secondo la Gazzetta dello Sport è calato il gelo alla Continassa tra i giocatori e il tecnico. Oltre al fatto che non sia stata gradita dallo spogliatoio la decisione di andare in ritiro dopo Haifa, il gruppo bianconero si lamenta del fatto che Allegri parli troppo poco alla squadra e non dia delle precise indicazioni sul gioco creando tanta confusione tra i reparti. Nel mirino anche la preparazione estiva, ritenuta da molti come vecchia e troppo pesante, con grandi carichi di lavoro ma a bassa intensità.

Secondo il Corriere dello Sport, poi, si sarebbe vicini a un vero e proprio ribaltone societario alla fine della stagione in corso. Il 24 luglio 2023 la famiglia Agnelli celebrerà i cento anni di proprietà del club e c'è la seria ipotesi che voglia farlo annunciando delle grandi novità. John Elkann aveva già detto di volere "una Juve all’altezza del suo passato". Il fatto che Exor in due anni abbia iniettato 700 milioni di euro nelle casse societarie, prendendo atto nel settembre scorso del quinto passivo consecutivo, fa facilmente intuire come l'ad, cugino di Andrea, si stia stancando di vedere soldi sprecati per una squadra che non rende sul piano sportivo. E nemmeno su quello economico, visto che i crolli sul campo si riversano anche sulle casse societarie. Ecco perché dall'attuale presidente in giù, nessuno possa essere sicuro di restare nella prossima stagione.