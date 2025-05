Heysel 1985: quarant'anni da una tragedia da non dimenticare mai

Alle 19,32 è tutto finito. C'è un silenzio irreale, mentre i morti e i feriti vengono caricati sulle transenne per essere portati fuori dallo stadio. Alla fine si conteranno 39 morti e circa 400 feriti, di cui almeno la metà in condizioni critiche. Tra chi non c'è più anche un bambino di 10 anni. Una tragedia insensata, incomprensibile, spiegabile solo con la furia ceca di gente senza una coscienza e una disorganizzazione delinquenziale. Gli ultrà della Juventus, dall'altra parte, hanno visto tutto e vogliono farsi giustizia. In molti entrano in campo e i giocatori bianconeri escono dagli spogliatoi, che tra l'altro si stanno riempiendo di feriti, per calmare gli animi dei tifosi che vogliono vendicarsi. Nel frattempo si sta decidendo cosa fare. La dirigenza della Juve non vuole che si giochi. La Uefa e le autorità belghe chiedono che si scenda in campo per evitare che le cose peggiorino e per dare tempo di fare sfollare gli hooligans. Il Presidente del Consiglio italiano di allora, Bettino Craxi, telefona per dire che non si deve giocare. Un ministro del suo Governo, De Michelis, presente all'Heysel, gli spiega la situazione e lo convince.