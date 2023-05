Figc, Gravina: "Il brand Juventus è straordinario e va tutelato"

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, commenta il caso Juve in merito alla giustizia sportiva: "Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore del brand del calcio italiano e internazionale e credo che la Juventus sia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale". Queste le parole del numero 1 della Figc riportate da Tuttosport: "Quindi la giustizia segue il suo corso, il presidente della Federazione deve fare sintesi tra i diversi interessi, e per noi l’interesse fondamentale è recuperare in termini di credibilità quello che è un brand straordinario che è quello della Juventus".