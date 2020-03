Georgina Rodriguez: "Stiamo bene, coraggio a chi lotta contro il coronavirus"

Georgina Rodriguez, a Madeira con Cristiano Ronaldo e i figli per seguire la quarantena dopo la positività di Daniele Rugani al coronavirus, lancia un messaggio di speranza su Instagram: "Nei momenti difficili bisogna resistere, avere fede e cercare il lato positivo. Questo è un buon momento per riflettere e ringraziare per ciò che abbiamo come l'importanza delle piccole cose e stare con la famiglia. La salute è la cosa più importante. Stiamo bene. Coraggio a chi lotta contro questo virus, i nostri migliori auguri di guarigione. Lontani ma uniti".