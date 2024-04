Gatti dedica il gol vittoria all'amico che non c'è più: "Il destino è strano"

MESSAGGIO SOCIAL

Il difensore della Juve ha approfittato dell'occasione per un ricordo toccante: "Proprio contro la tua squadra del cuore"

Federico Gatti non era stato schierato da Allegri nella partita del "Maradona" contro il Napoli perché ancora sconvolto per la morte di un caro amico. A poco più di un mese di distanza da quella tragica perdita, il difensore della Juventus ha voluto dedicare il gol della vittoria contro la Fiorentina proprio all'ex compagno di squadra in Serie D al Verbania e tifoso viola, Marco Pezzati.

"Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c'è un giorno che non ti pensi. Vittoria importante, di un gruppo che sa lottare l'uno per l'altro. Continuiamo a pedalare!", ha scritto Gatti sui suoi canali social.