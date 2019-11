Juve, Sarri: "Ronaldo al 99% non ci sarà a Bergamo contro l'Atalanta"

VERSO ATALANTA-JUVE

Cristiano Ronaldo salta il match con l'Atalanta: l'1% di possibilità lasciato da Maurizio Sarri è più che altro una pura formalità. Il portoghese, rientrato dal doppio impegno con la sua Nazionale, sta svolgendo un programma personalizzato per recuperare dal piccolo problema muscolare che lo attanaglia da qualche settimana, l'obiettivo ora è tornare a disposizione per il match di Champions contro l'Atletico. "Tra me e lui - ha puntualizzato Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match coi bergamaschi - non c'è stato bisogno di alcun chiarimento dopo la sostituzione contro il Milan. Sono cose normali che succedono da sempre. A Bergamo al 99% non ci sarà, abbiamo studiato un programma di rientro per la Champions".

LA CONFERENZA STAMPA DI MAURIZIO SARRI

C'è stato un chiarimento con Cristiano Ronaldo?

"Non c'è bisogno di chiarimenti. Arrivo dagli anni '90 e anche tra i dilettanti le reazioni ai cambi erano gli stessi. O passavo la vita a chiarire oppure mi abituavo al fatto che i giocatori vanno lasciati sbollire. Questo non è un problema, il problema vero è che nella prima partita con il Portogallo Cristiano era stato meglio mentre nella seconda ha avuto gli stessi problemi delle ultime partite. Stiamo quindi cercando di togliere questo acciacco che lo sta condizionando, anche mentalmente, cercando di farlo allenare al meglio. L'obiettivo è diventata la partita di Champions con l'Atletico. Sta svolgendo questo programma, ma domani al 99% non sarà a disposizione".

L'Atalanta è un avversario pericoloso, come deve approcciare la Juventus?

Definirla una squadra solo fastidiosa mi sembra riduttivo. Ha un modo di giocare con alto livello di aggressività e intensità, ma ha anche grandi qualità tecniche. Non a caso sta segnando tanto. Penso che la definizione più bella dell'Atalanta l'abbia data Guardiola, è come andare dal dentista. E' un avversario pericoloso, chiaro che riuscire a nascondere tutte le loro doti sarebbe difficilissimo. L'aspetto da considerare però è che è difficilissimo".

Qual è la condizione della squadra dopo il rientro dei vari nazionali?

Non li ho ancora rirovatie tutti. Cuadrado è rientrato ieri, anche un po' acciaccato. Insomma, li ho ritrovati come li ritrovi al ritorno dalle Nazionali, tutti pieni di piccoli problemi e piccoli acciacchi. Danilo non aveva bisogno di rilanciarsi, perché ha avuto un periodo in cui non giocava perché infortunato, Ramsey aveva giocato non la partita prima, ma quella prima ancora in Champions, quindi cominciavano a stare bene. Senza dubbio il problema vero riguarda Alex Sandro, anche se quello che sta venendo fuori è meno grave delle voci che arrivavano dalla Nazionale brasiliana. Abbiamo un problemino con l'adduttore per Rabiot e un colpo alla schiena per Cuadrado. Pjanic per fortuna era negativo agli esami strumentali, è in gruppo, sta abbastanza bene e dovrebbe essere a disposizione".

L'Atalanta ha il miglior attacco, la Juve la miglior difesa. Forse ci si aspettava qualcosa di diverso con il suo arrivo a Torino?

Al Napoli avevamo la seconda difesa del campionato. Passammo dai 54 gol subiti l'anno prima di me ai 31 nel mio primo anno. Il lavoro sulla fase difensiva l'abbiamo sempre fatto, in Inghilterra avevamo la terza difesa della Premier nonostante qualche partita avessimo preso diversi gol. Per me non è un novità, è normale, poi cambiare il modo di giocare sull'avversario è impossibile. Se io in un giorno, perché la squadra di fatto la vedo oggi, riuscissi a cambiare la mentalità, non farei l'allenatore. Per costruire una mentalità ci vanno mesi, neanche settimane, quindi dobbiamo andare avanti per la nostra squadra".

Cosa ne pensa dell'introduzione del virtual coach?

"Non nascondiamoci, è da cinque anni che si usano di nascosto, ma li usano tutti. Se loro (gli arbitri, ndr) utilizzano la VAR non vedo perché noi non possiamo usare la tecnologia".

Quanto ci vorrà per vedere la sua Juve al pieno? Finora la crescita è stata costante, ma quanto manca?

Non sono neanche tanto d'accordo che la crescita sia stata costante. Una crescita costante in una squadra non l'ho mai vista, ho sempre visto momenti di crescita alternati a momenti di impasse. Chiaro che noi vogliamo fare un certo tipo di calcio, ma non possiamo andare contro certe caratteristiche dei giocatori. Il modo di giocare deve essere un compromesso tra le idee dell'allenatore e la caratteristiche dei giocatori".

Matuidi può giocare contro l'Atalanta?

Sì, con un po' di dolorino, perché se viene toccato lì (al costato, ndr) un po' di dolore ce l'ha. Lui caratterialmente riesce ad andare sopra questi dolori, per caratteristiche sue personali".