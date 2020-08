Esonero Sarri, l'allenatore con la valigia nel presepe napoletano 

A Napoli non perdono tempo e pungono subito Maurizio Sarri. L'ex allenatore azzurro, esonerato proprio oggi dalla Juventus, compare come statuetta nel presepe di Marco Ferrigno. Sarri, tuta bianconera e valigia pronta, saluta così dopo un solo anno Torino e nella sua vecchia città non perdono l'occasione per una frecciata.