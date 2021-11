Emergenza Allegri: Chiellini e Bernardeschi ko e Dybala in dubbio

VERSO LAZIO-JUVENTUS

Sabato a Roma i bianconeri affrontano la squadra di Sarri con più di un problema di formazione

La sosta per le nazionali non ha portato troppa fortuna alla Juventus. Bernardeschi starà fuori per circa venti giorni per la lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra rimediata nel finale della partita di Belfast. Non ci sarà quindi sabato contro la Lazio così come Chiellini, costretto a lasciare in anticipo il ritiro azzurro per l’infiammazione al tendine di Achille, e De Sciglio, ancora out. Allegri si augura, perlomeno, di recuperare Dybala, ancora malconcio per il problema al polpaccio rimediato con l'Argentina, che gli ha impedito di essere in campo nel big match con il Brasile.

Saranno necessari nuovi controlli da affrontare nelle prossime ore per capire se potrà essere a disposizione a Roma. Dybala è atteso al J Medical per gli esami definitivi ma, in ogni caso, c'è ottimismo visto che le visite di controllo effettuate in Argentina hanno escluso lesioni al polpaccio per ben due volte, anche se i problemi muscolari a cui il campione argentino è abituato hanno consigliato prudenza al ct Lionel Scaloni, che lo ha risparmiato per l'ultima partita di qualificazione mondiale e lo ha tolto alla fine del primo tempo della gara con l'Uruguay.

Allegri, comunque, nel caso in cui dovesse rinunciare alla Joya, ha in testa una Juve con una difesa formata da Danilo, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro, un centrocampo con Cuadrado, McKennie, Locatelli e Rabiot e la coppia d'attacco formata da Morata e Chiesa che, se invece Dybala dovesse recuperare, scalerebbe nel ruolo di esterno a metà campo.