Ecco i nuovi occhiali firmati CR7: a lanciarli è Lapo Elkann

SOCI IN AFFARI

Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo insieme per lanciare una nuova linea di occhiali. Italia Independent, la società creata da Elkann, e il brand dell'attaccante della Juve hanno firmato un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7. La prima collezione CR7 Eyewear è stata interamente ispirata e disegnata per l'asso portoghese: verrà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020 e sarà disponibile sul mercato a partire dalla Primavera/Estate 2020.

“Sono sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una mia linea - ha commentato Cristiano Ronaldo - Sono davvero entusiasta di collaborare con Italia Independent su questo progetto. Sono molto attento ai dettagli e ho sempre lavorato duramente per raggiungere la perfezione in tutto quello che faccio. Abbiamo lavorato insieme durante l’ultimo anno sul design e sul processo creativo ed è incredibile come abbiamo condiviso la stessa attitudine e attenzione ai dettagli. Non vedo l’ora che tutti vedano la collezione!”.

“Oggi per me e per tutta Italia Independent è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita - le parole di Lapo Elkann - Creatività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri ingredienti, una ricetta che ci ha portati a diventare una realtà in grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale. Come CR7, appunto: prima di essere una leggenda del calcio con oltre 700 gol segnati, cinque Champions League alzate al cielo e cinque Palloni d’oro messi in bacheca, Cristiano è innanzitutto un uomo eccezionale. E il fatto di poter lavorare insieme a lui è un qualcosa che mi riempie il cuore di orgoglio e felicità. Non vedo l’ora di iniziare questo progetto insieme, sicuro che da entrambe le parti lavoreremo con enorme passione e perseveranza, valori che Cristiano incarna più di chiunque altro. Spero e sono convinto che insieme a Cristiano e al suo team, ricco di professionalità di eccellenza, svilupperemo altri entusiasmanti progetti insieme”. Crediti foto: Giovanni Gastel per Rolling Stone.