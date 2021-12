Dybala: "La Juve mi cercava, non chiedevo altro. Come regalo voglio la Champions"

ai junior reporter

L'attaccante bianconero ha risposto alle domande dei giovani tifosi: "Il gol più bello all'Inter"

"Cosa chiederei a Babbo Natale?". La domanda arriva da un Junior Reporter della Juve e Paulo Dybala non ha dubbi sulla risposta. "A livello calcistico spero che Babbo Natale possa portare la Champions alla Juve - ha detto l'attaccante argentino - Poi mi piacerebbe il Mondiale con l’Argentina". E ancora: "Il numero 10 è un numero che pesa tanto, bisogna dare sempre di più. Sappiamo benissimo quanti fenomeni l’hanno avuta qui alla Juve, tanti giocatori che hanno vinto il Pallone d’Oro o comunque qualcosa di importante. Per me è un onore unico da quando la società mi ha chiesto di indossarlo".

Sul gol più bello: “Io dico sempre che è il prossimo. Anche se non c'era il pubblico, quello che ho segnato allo Stadium contro l’Inter, quello del 2-0, sia per l’azione che per l’avversario è stato uno dei più belli che ho fatto”. Dybala ripercorre poi i momenti del suo arrivo in bianconero. La chiamata della Juve è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Mi avevano chiamato in tanti perché stavo facendo bene al Palermo. Ma quando il mio agente mi ha detto della Juve, gli ho chiesto di non ascoltare nessun’altra offerta. È stata un’emozione grandissima”.