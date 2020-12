Dragusin dopo Frabotta: Pirlo pesca dall'Under 23 per la difesa

La Juve è l'unica società che, ormai tre anni fa, ha deciso di aderire al progetto delle seconde squadre in Serie C. Una scelta, che oggi sta dando i suoi primissimi frutti, ben oltre i risultati del campo. Andrea Pirlo ha sorpreso un po' tutti quando a inizio stagione ha deciso di inserire Gianluca Frabotta nella rosa della prima squadra, ma adesso l'esterno non sarà l'unico giocatore dell'Under 23 promosso tra i "grandi".